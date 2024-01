Maltempo Sicilia: temporale e grandine a Piazza Armerina | FOTO

MeteoWeb

Il Ciclone dell’Epifania imperversa sull’Italia e sta alimentando maltempo estremo su gran parte del Paese, in modo particolare al Nord/Est e sulle regioni centrali tirreniche con piogge torrenziali. Il maltempo si sta intensificando in queste ore, e si concentrerà sempre più al Centro/Sud con temperature in calo e precipitazioni intense. Il peggioramento in atto è testimoniato dalla immagini inviateci da David Cartarrasa: un temporale con grandine ha interessato Piazza Armerina, nell’Ennese, con una temperatura scesa a +9°C.

