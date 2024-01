Maltempo, smottamento in Valtellina: isolato il borgo di Spriana

MeteoWeb

Dopo le piogge di questi giorni, uno smottamento ha isolato un piccolo borgo in Valtellina. Si tratta di Spriana, alle porte della Valmalenco, uno dei borghi con meno abitanti in Lombardia, isolato a causa di uno smottamento avvenuto poco prima delle 20 di ieri, sabato 6 gennaio, nelle vicinanze della strada provinciale SP 15 dir.A. Come misura di precauzione, la strada è stata subito chiusa, isolando l’intero abitato, vista la persistente chiusura del collegamento dalla frazione Piano al centro di Spriana.

Secondo le prime informazioni, nel buio della sera, è caduto un grosso masso che, dopo essere rotolato dal versante boschivo lungo la valle di Marveggia, nel territorio comunale di Torre di Santa Maria (Sondrio), si sarebbe frantumato in prossimità della strada, provocando danni alla carreggiata. Il masso ha finito la propria corsa a valle, verso il sottostante torrente Mallero. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Si stima che, al momento, siano circa 70 le persone, tra residenti e villeggianti, a essere ancora isolate, in quanto diversi turisti sono riusciti ad abbandonare il paese prima che scattasse il provvedimento di totale chiusura della strada deciso da parte del sindaco Ivo Del Maffeo.

Sul posto, per mettere in sicurezza tutta l’area, insieme alla Protezione Civile di Torre Santa Maria sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sondrio, con 3 squadre. Alla luce degli ultimi sopralluoghi anche da parte del geologo dell’amministrazione provinciale di Sondrio, nelle prossime ore la strada potrebbe riaprire a senso unico alternato, ma con il servizio di guardania dei volontari di Protezione Civile del confinante paese di Torre Santa Maria in quanto il versante della montagna non è rassicurante con la presenza di massi che sembrano ancora instabili dopo le piogge di questi giorni.

