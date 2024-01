Maltempo, stop ai collegamenti Termoli-Isole Tremiti

MeteoWeb

Questa mattina sono stati interrotti i collegamenti marittimi tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Santa Lucia non è riuscita a effettuare la tratta via mare e d è rimasta ancorata nella banchina termolese. La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso per burrasca valido fino alla tarda mattinata a causa di un vento proveniente da Nord/Est con forza 7 e mare mosso, che si prevede in attenuazione.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco di Termoli stanno intervenendo in diverse zone del Basso Molise a causa degli allagamenti causati dalle abbondanti piogge delle ultime ore e per la presenza di alberi pericolanti.

