Maltempo, stop ai mezzi pesanti al traforo Gran San Bernardo

Temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni il traforo del Gran San Bernardo, ai soli autotreni e autoarticolati. La decisione è stata presa a causa della neve caduta sulla strada cantonale svizzera, che da Martigny porta alla galleria. Per i veicoli leggeri la viabilità è regolare. Dal traforo del Monte Bianco viene comunicata la presenza di “neve in atto con intensità debole o media, e senza effetti sul deflusso del traffico“.