Maltempo, temperature in picchiata e venti impetuosi in Liguria: raffiche a 100 km/h nel Levante

MeteoWeb

Nella notte appena trascorsa, i distaccamenti dei vigili del fuoco a Rapallo e Chiavari sono intervenuti a causa dei disagi causati dalle intense raffiche di vento provenienti da Nord, che hanno raggiunto quasi i 100 km/h in alcune aree del Levante Ligure. Numerosi alberi sono caduti sulle strade, creando situazioni critiche da San Maurizio dei Monti al Bracco, passando per Cavi di Lavagna e Chiavari, dove è stato segnalato anche un palo della luce pericolante.

Il Comune di Chiavari ha dovuto prendere provvedimenti emettendo un’ordinanza che vieta l’utilizzo di tende e ombrelloni da parte degli oltre 500 ambulanti presenti in occasione della tradizionale fiera di Sant’Antonio. Questa decisione è stata presa in considerazione della sicurezza pubblica, data l’inclemenza delle condizioni atmosferiche.

Parallelamente, si è verificato un repentino calo delle temperature, che ha interessato sia la zona costiera che l’entroterra. Località come San Stefano d’Aveto hanno registrato temperature al di sotto dello zero, con -3°C al passo di Cento Croci nel comune di Varese Ligure. La temperatura percepita è stata ulteriormente accentuata dalla presenza di forti raffiche lungo l’intera SS523, da Sestri Levante al passo di Cento Croci.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: