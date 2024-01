Maltempo, tragedia nel lago di Massaciuccoli: barca si rovescia, morti due amici

MeteoWeb

Tragedia nel lago di Massaciuccoli. Una barca si è rovesciata nel tratto più vicino a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca) e i due uomini che erano bordo sono caduti in acqua e sono morti. Giorgio Montemagni, 69 anni, è stato recuperato senza vita sulla riva del lago intorno alle ore 15 di giorni. Dopo circa quattro ore i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del disperso, Andrea Pardini, 53 anni, sul fondo del canale. I due amici, entrambi cacciatori residenti a Torre del Lago, erano soliti andare assieme a caccia di anatre, consentita sul lago due giorni a settimana.

Sul posto poco dopo le ore 14.30 sono intervenuti i mezzi e i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco. I sanitari dell’automedica sud e dell’ambulanza della Croce Verde di Viareggio ha constatato l’avvenuto decesso del 69enne. Sul posto i carabinieri e la polizia che si occupano delle indagini, cercando di ricostruire le cause che hanno portato l’imbarcazione a rovesciarsi. Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, Giorgio e Andrea avevano da poco terminato una sessione di caccia alle anatre quando il loro barchino si è rovesciato facendoli cadere nel lago. Poco prima, verso le 10:30, i due amici avevano avvisato le rispettive famiglie per avvisare che da lì a poco avrebbero fatto rientro a casa. I familiari dei due, non vedendoli tornare, hanno lanciato l’allarme e intorno alle ore 14,30 sono partiti le squadre di soccorso inviate dalla centrale operativa del 118 e con loro i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.