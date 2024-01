Maltempo Trentino: dopo le nevicate rischio valanghe marcato

MeteoWeb

Dopo le nevicate dei giorni scorsi, in Trentino è marcato il rischio valanghe. “Nuovi accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco. Inoltre sussiste un determinato pericolo di valanghe di neve asciutta a debole coesione. La neve ventata recente è la principale fonte di pericolo,” si legge nel bollettino valanghe dell’Euregio. “Con neve fresca e vento al di sopra del limite del bosco si sono formati accumuli di neve ventata facilmente distaccabili. Ciò anche in prossimità del limite del bosco. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno con l’altitudine. Con l’attenuarsi delle nevicate, sono previste sempre più numerose valanghe asciutte di neve a debole coesione di piccole e medie dimensioni“.

