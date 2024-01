Maltempo, vento forte nel Lecchese: alberi caduti e danni ai tetti

MeteoWeb

Giornata di forte vento sulle montagne della Lombardia. In particolare, tra le province di Como, Lecco e Bergamo, le raffiche hanno raggiunto i 70-80km/h, con un picco di 97km/h al Monte Cornizzolo (Lecco). Da questa mattina, sono diverse le chiamate arrivate al comando provinciale dei Vigili del Fuoco per il vento forte in varie zone del Lecchese, con piante cadute sulle provinciali a Casargo e a Mandello del Lario. Sopralluoghi e rimozioni di coperture pericolanti sono avvenute nei comuni di Valmadrera Oggiono e Lecco presso una scuola elementare a Maggianico.

