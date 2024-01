Le mappe mensili della sismicità: 1200 terremoti registrati in Italia a dicembre

MeteoWeb

“Sono stati 1200 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dall’1 al 31 dicembre 2023, un numero in leggero aumento rispetto allo scorso mese di novembre con una media che sale a poco più di 38 terremoti al giorno, mantenendosi comunque tra i valori più bassi del 2023. Dei 1200 eventi registrati, 134 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e soltanto13 magnitudo pari o superiore a 3.0″. Lo rende noto l’INGV, pubblicando la mappa della sismicità per il mese di dicembre.

“In questo ultimo mese dell’anno, se si esclude il terremoto del 30 dicembre di magnitudo Mwp 4.9 localizzato in Bosnia, non si sono registrati eventi sismici di magnitudo uguale o superiore a 4.0 sul territorio nazionale e nelle aree limitrofe. Gli eventi più significativi sono stati localizzati il 6 dicembre in provincia di Terni (ML 3.6), il 16 dicembre a Ussita in provincia di Macerata (ML 3.6) e infine il 20 dicembre in provincia di Reggio Calabria (ML 3.6)”, segnala l’INGV.