Il nuovo (strano) progetto di Mark Zuckerberg: “sto allevando bovini con birra e noci di macadamia”

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato con un post sui social che sta allevando bestiame nel suo ranch hawaiano. Nel post, ha affermato che sta allevando bovini wagyu e angus che “mangeranno farina di noci di macadamia e berranno birra che coltiviamo e produciamo qui nel ranch” e che il suo obiettivo è “creare carne di manzo della massima qualità al mondo“. Alcuni allevatori danno birra ai loro animali per stimolare l’appetito, anche se non è una pratica comune.

Zuckerberg ha detto che ha bisogno di “molti acri di alberi di macadamia” perché le sue mucche mangiano ciascuna da 2200 a 4500kg di mangime all’anno. Ha detto che vuole mantenere il processo di alimentazione e allevamento “locale e verticalmente integrato”. A piantare gli alberi necessari a sfamare il bestiame sono anche le figlie, che aiutano con la semina “e si prendono cura dei nostri animali”. “Siamo ancora all’inizio del viaggio ed è divertente migliorarlo ogni stagione“, ha scritto nel post. “Di tutti i miei progetti, questo è il più delizioso”, ha aggiunto ancora Zuckerberg, condividendo la foto di un taglio di carne.

Il ranch di Zuckerberg alle Hawaii

Zuckerberg è rimasto riservato per anni riguardo al suo complesso, Ko’olau Ranch, situato sull’isola di Kauai, alle Hawaii. Zuckerberg ha iniziato ad acquistare terreni sull’isola nel 2014 ed è stato messo sotto esame per il suo impatto sulla comunità locale. In precedenza, era stato criticato per aver fatto pressioni sui nativi hawaiani affinché vendessero la loro terra attraverso un contenzioso. Zuckerberg si è scusato in un editoriale pubblicato sul quotidiano locale Kauai nel 2017 e ha promesso di archiviare le cause legali.

A dicembre, Wired aveva riferito che Zuckerberg stava costruendo anche un bunker sotterraneo nell’enorme complesso delle Hawaii.

​Le critiche

​Mark Zuckerberg è stato deriso per il suo ranch di “carne bovina di alta qualità” dove le mucche vengono nutrite con noci di macadamia e birra. I critici definiscono il progetto di allevamento “uno strano fenomeno da baraccone di un miliardario” e dannoso per l’ambiente.

“Allevare bestiame nutrendolo con noci di macadamia e birra, ad alto consumo di acqua, è solo uno strano fenomeno da baraccone di un miliardario. Abbiamo bisogno di una vera riforma agricola per affrontare le disuguaglianze nel nostro sistema alimentare e la realtà del riscaldamento climatico”, ha affermato Mitch Jones, direttore politico di Food & Water Watch, un’organizzazione no-profit nazionale. “Dobbiamo promuovere la sostenibilità delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni che lavorano per nutrire tutti, non solo le celebrità benestanti”.

Anche sui social, il progetto di Mark Zuckerberg è stato ampiamente deriso e criticato.