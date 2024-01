Meteo Campania, lo straordinario spettacolo della Maccaja da una delle zone più piovose d’Italia

MeteoWeb

Durante le festività Natalizie ecco lo spettacolo dalla vetta dei Monti Mai – Pizzo San Michele in Campania. Un viaggio sopra le nuvole a causa della Maccaja Tirrenica che ha addossato, per giorni, nubi basse all’ area montuosa. Dal mare di nuvole sbuca, come un isola, la vetta del Monte Monna. L’area è da sempre molto esposta ai flussi umidi e piovosi tirrenici, tanto da registrare precipitazioni annue superiori ai 2.000–2.200mm annui nel 2023, sia sulla pedemontana dei Monti Mai che in quella del Monte Monna. Anche lo scorso anno l’area ha registrato precipitazioni annue tra le più elevate in Italia.

Nelle immagini a corredo dell’articolo, realizzate da Pierpaolo Gaudieri, si nota il tipico addossarsi dei nuvoloni carichi di pioggia alle montagne dell’area.

Che cos’è la Maccaja

La Maccaja è un fenomeno meteorologico caratteristico di alcune regioni, in particolare della Liguria, nel nord-ovest dell’Italia. Questo termine locale, poco noto al di fuori della regione, descrive una particolare condizione atmosferica che ha effetti significativi sia sul clima locale sia sulla vita quotidiana delle persone.

Origini e definizione

Il termine “Maccaja” deriva dal genovese e indica una nebbia umida e persistente. Questo fenomeno è strettamente legato alle particolari condizioni geografiche e climatiche della regione, soprattutto della città di Genova e delle zone costiere circostanti.

Caratteristiche della Maccaja

La Maccaja è caratterizzata da una nebbia bassa, spessa e umida che può persistere per diversi giorni. Questo tipo di nebbia si verifica principalmente nei mesi invernali e può ridurre significativamente la visibilità, influenzando la vita quotidiana, il traffico e le attività portuali.

Fattori contribuenti

Geografia : La posizione della Liguria, con le montagne che si affacciano sul mare, contribuisce alla formazione della Maccaja. Questa conformazione geografica favorisce l’accumulo di umidità e la formazione di nebbie dense.

: La posizione della Liguria, con le montagne che si affacciano sul mare, contribuisce alla formazione della Maccaja. Questa conformazione geografica favorisce l’accumulo di umidità e la formazione di nebbie dense. Correnti marine : Le correnti fredde del Mar Ligure possono incontrare l’aria calda e umida proveniente dal mare, creando le condizioni ideali per la formazione di questa nebbia particolare.

: Le correnti fredde del Mar Ligure possono incontrare l’aria calda e umida proveniente dal mare, creando le condizioni ideali per la formazione di questa nebbia particolare. Condizioni meteorologiche: Situazioni di alta pressione e scarsa ventilazione possono intrappolare l’umidità nella zona costiera, contribuendo alla persistenza della Maccaja.

Impatto sul clima locale

La Maccaja ha un impatto significativo sul clima locale. Durante i periodi in cui si verifica questo fenomeno, le temperature possono rimanere più basse e l’umidità più alta, influenzando sia l’ambiente naturale sia la vita delle persone.

Implicazioni culturali e sociali

La Maccaja è un elemento caratteristico della cultura ligure e genovese. È menzionata nella letteratura, nell’arte e nelle espressioni popolari, diventando una parte integrante dell’identità regionale.

Studi e ricerche

Il fenomeno della Maccaja è stato oggetto di studi e ricerche da parte di meteorologi e climatologi, interessati a comprendere meglio le sue peculiarità e il suo impatto sul clima e sull’ambiente.

La Maccaja è un esempio di come specifiche condizioni geografiche e climatiche possano creare fenomeni unici, profondamente radicati nella cultura e nella vita di una regione. Nonostante possa rappresentare una sfida in termini di visibilità e umidità, è anche un simbolo della ricca diversità climatica e culturale dell’Italia.