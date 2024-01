Meteo, coda del maltempo al Sud: oggi le ultime piogge residue

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud Italia, con forti piogge nella Sicilia orientale tra Catania e Siracusa. Dalla mezzanotte nel catanese sono caduti altri 67mm di pioggia ad Aci Castello, 48mm ad Aci San Filippo, 25mm a San Gregorio, 14mm a Viagrande; nel siracusano invece 61mm a Villasmundo, 41mm a Melilli, 29mm a Solarino, 27mm a Lentini, 21mm a Cassibile, 20mm a Priolo. Le piogge stanno interessando anche la Sardegna tirrenica, con 39mm di parziale pluviometrico giornaliero a a Tertenia, 19mm a Lanusei, 14mm a Bari Sardo.

In Calabria le precipitazioni sono più deboli ma comunque diffuse sul territorio Regionale, per il terzo giorno consecutivo. Quella di oggi sarà l’ultima giornata di quest’ondata di maltempo: nel pomeriggio avremo ancora piogge residue in Sicilia e Calabria meridionale, tuttavia in attenuazione, sempre più deboli. Nel resto del Sud aumenteranno le schiarite, che già interessano tutto il Centro/Nord dove il cielo è già sereno o poco nuvoloso con l’eccezione di qualche locale banco di nebbia in pianura Padana (soprattutto in Piemonte).

Domani, sabato 13 gennaio, sarà una splendida giornata di sole in tutt’Italia. Le temperature saranno fredde, tipicamente invernali, anche al Sud dove sarà la giornata più fredda della stagione (fino al momento) con il picco delle temperature più basse dallo scorso anno. Domenica 14, invece, aumenterà nuovamente la nuvolosità da ovest con molte nubi sui settori tirrenici, ma senza precipitazioni degne di nota.

