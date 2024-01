Miracolo sul volo Catania-Milano, medico salva passeggero

MeteoWeb

Il dott. Innocenzo Infantino, medico di Grotte (Agrigento), ha compiuto un gesto eroico a bordo di un volo Catania-Milano Malpensa, salvando un passeggero colpito improvvisamente da arresto cardiaco. Appena 20 minuti prima dell’atterraggio, il passeggero ha avvertito un malessere, e il giovane medico, anch’egli a bordo del volo per raggiungere Varese dove svolge la sua professione, è intervenuto prontamente.

Quando il paziente è andato in arresto cardiaco, ha immediatamente iniziato la manovra cardiopolmonare. Dopo 90 compressioni senza risposta, ha richiesto allo steward di procurarsi un defibrillatore. Applicando gli elettrodi, la prima scarica ha miracolosamente riavviato il cuore. Al momento dell’atterraggio, il paziente è stato trasferito nelle cure del personale sanitario.

Solo in seguito, il dottor Infantino ha ricevuto la telefonata della moglie del paziente, che lo ha ringraziato sentitamente per l’importante soccorso prestato. La signora ha informato il medico che il marito si trova attualmente in osservazione in ospedale, ma al di fuori di qualsiasi pericolo. Un episodio che sottolinea la prontezza d’animo e la competenza del medico, dimostratesi decisive in una situazione di emergenza a bordo.