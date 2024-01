Montagna: perdono sentiero sul Lagorai, salvati dal Soccorso alpino

MeteoWeb

Due escursionisti, una donna di 35 anni proveniente da Mirandola, nel modenese, e un giovane di 23 anni da Modena, sono stati soccorsi nella notte scorsa nel gruppo del Lagorai, in Trentino, dopo essersi smarriti lungo il percorso. La coppia aveva iniziato l’escursione dal rifugio Refavaie con l’intento di raggiungere il bivacco Coldosè. Tuttavia, a un’altitudine di circa 2.000 metri, hanno perso la traccia del sentiero 339 che stavano seguendo. In difficoltà nell’orientarsi, hanno contattato il numero unico per le emergenze 112 intorno alle 23:30.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, in collaborazione con il coordinatore dell’area operativa Trentino orientale del Soccorso alpino e speleologico, ha utilizzato le coordinate GPS per comprendere la posizione esatta degli escursionisti. Successivamente, ha cercato di guidarli nuovamente verso il sentiero e il bivacco. Considerando il tempo necessario per raggiungere il bivacco e le basse temperature in quota, è stato richiesto l’intervento di un elicottero che si è diretto verso Fiera di Primiero per recuperare un operatore della stazione di Caoria.

L’elicottero è salito in quota e, grazie all’utilizzo dei visori notturni, ha individuato i due escursionisti. Successivamente, li ha recuperati a bordo e li ha trasferiti a Fiera di Primiero, dove sono stati accolti per la notte nella foresteria della stazione del Soccorso alpino locale. Fortunatamente, per entrambi gli escursionisti non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.