La NASA sblocca lo “scrigno”, OSIRIS-REx rivela i segreti dell’asteroide Bennu

Per mesi, frammenti di un asteroide raccolti da una sonda durante un viaggio cosmico erano fuori dalla portata degli scienziati, rinchiusi all’interno di una capsula in una struttura della NASA con 2 fissaggi bloccati che impedivano l’accesso al tesoro spaziale roccioso. Questa settimana, la NASA ha vinto la sua battaglia.

OSIRIS-REx, rimossi i fissaggi bloccati dalla capsula

I tecnici della NASA hanno finalmente rimosso i fissaggi bloccati della capsula della sonda OSIRIS-REx, che ha completato la prima missione di ritorno di campioni di un asteroide nella storia degli Stati Uniti quando è atterrata nello Utah nel settembre 2023. Nella sua capsula c’erano rocce e polvere raccolte dall’asteroide Bennu. Inizialmente, il team presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, è riuscito ad accedere a 70,3 grammi di materiale, 10 grammi in più rispetto all’obiettivo della missione, dalla parte esterna del campionatore chiamato Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM).

Tuttavia, la maggior parte del materiale di campionamento dell’asteroide è rimasta intrappolata all’interno della capsula quando 2 dei 35 fissaggi su TAGSAM sono rimasti bloccati: non potevano essere rimossi con gli attrezzi esistenti approvati per l’uso all’interno della scatola stagna di OSIRIS-REx, che garantisce che i campioni di asteroidi non siano contaminati durante l’elaborazione. Fortunatamente, i ricercatori sono riusciti a sviluppare nuovi strumenti in grado di affrontare i fissaggi ostinati, ha riportato la NASA.

“I nostri ingegneri e scienziati hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per mesi, non solo per elaborare i più di 70 grammi di materiale a cui eravamo in grado di accedere in precedenza, ma anche per progettare, sviluppare e testare nuovi strumenti che ci hanno permesso di superare questo ostacolo,” ha dichiarato Eileen Stansbery, capo della divisione ARES (Astromaterials Research and Exploration Science) alla NASA. “L’innovazione e la dedizione di questo team sono state notevoli. Siamo tutti entusiasti di vedere il tesoro rimanente che OSIRIS-REx contiene“.

Il team ha creato 2 nuovi strumenti composti da parti multiple, compresi frammenti fabbricati su misura realizzati con un tipo di acciaio inossidabile chirurgico non magnetico. Gli strumenti sono stati testati durante le procedure di rimozione in un laboratorio per garantire che potessero ottenere il risultato sperato senza danneggiare TAGSAM o contaminare i campioni.

“Oltre alla sfida progettuale di dover utilizzare materiali approvati per proteggere il valore scientifico del campione di asteroide, questi nuovi strumenti dovevano anche funzionare nello spazio ristretto della scatola stagna, limitando la loro altezza, peso e movimento potenziale,” ha dichiarato Nicole Lunning, della NASA. “Il team ha mostrato una resilienza impressionante e ha compiuto un lavoro incredibile per rimuovere questi fissaggi ostinati da TAGSAM, così possiamo continuare lo smontaggio. Siamo felici per questo successo“.

Il campione e le ricerche future

Una volta che il team completerà lo smontaggio, sarà in grado di pesare l’intero campione per determinare la massa totale raccolta da Bennu. Gli specialisti realizzeranno anche foto ad altissima risoluzione dei campioni prima di rimuoverli. La NASA ha pianificato di distribuire una parte dei campioni di asteroide alla comunità scientifica per ulteriori ricerche in primavera.

Si ritiene che l’asteroide Bennu sia una roccia spaziale primitiva che vaga nello Spazio fin dagli albori del nostro Sistema Solare. Pertanto, lo studio dei campioni raccolti dalla superficie dell’asteroide potrebbe rivelare nuovi indizi sul nostro vicinato cosmico.