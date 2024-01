Fitta nebbia in California: maxitamponamento tra 35 veicoli, ci sono vittime | FOTO

MeteoWeb

Grave incidente stradale in California, 2 persone sono morte e altre 9 sono state ricoverate in ospedale: un maxitamponamento ha coinvolto ben 35 veicoli, comprese 17 autovetture e 18 camion, sulla I-5 nella contea di Kern, causando la chiusura dell’autostrada per oltre 24 ore. Le squadre di emergenza sono intervenute nelle vicinanze di Bakersfield, a circa 170 km a Nord di Los Angeles, affrontando una situazione critica. Il Dipartimento dei Trasporti della California ha dichiarato che, al momento dell’incidente, la zona era avvolta da una fitta nebbia, con la visibilità ridotta a soli 3 metri.

Dopo indagini da parte delle autorità competenti e la rimozione dei detriti, le corsie in direzione Sud della Interstate 5 sono state riaperte al traffico. L’evento ha causato un impatto significativo sulla circolazione stradale e ha evidenziato l’importanza della sicurezza stradale, specialmente in condizioni meteo avverse.