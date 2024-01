Nettuno non è blu: nuovo studio rivela il suo vero colore

MeteoWeb

Un nuovo studio suggerisce che Nettuno e Urano abbiano una tonalità simile di blu verdastro, contrariamente alla credenza comune secondo cui i due pianeti esterni abbiamo colori molto diversi. Tradizionalmente, Urano è raffigurato come un ciano pallido e Nettuno con un azzurro scuro, in gran parte perché questo è ciò che mostravano le prime immagini di entrambi i pianeti catturate dalla missione Voyager 2 della NASA nel 1986 e nel 1989, rispettivamente.

Il colore reale di Urano e Nettuno

Secondo un nuovo articolo pubblicato sul Monthly Notice della Royal Astronomical Society, questo malinteso è nato a causa del colore composito impreciso nelle immagini di Voyager 2. Utilizzando i dati del telescopio spaziale Hubble e del Very Large Telescope dell’European Southern Observatory, i ricercatori hanno ora riequilibrato le immagini a colori composite per rivelare i veri colori dei 2 pianeti.

“Distinzione persa nel tempo”

“Sebbene le familiari immagini di Urano della Voyager 2 siano state pubblicate in una forma più vicina al colore ‘vero’, quelle di Nettuno sono state, in effetti, rese artificialmente troppo blu,” ha spiegato l’autore principale Patrick Irwin, professore presso l’Università di Oxford. “Anche se il colore saturo artificialmente era noto all’epoca tra gli scienziati planetari – e le immagini venivano pubblicate con didascalie che lo spiegavano – quella distinzione si è persa nel tempo“.

Il pianeta blu

Irwin ritiene che il suo team sia stato in grado di ricostituire la rappresentazione più accurata finora del colore sia di Nettuno che di Urano, con Nettuno che si ritiene abbia un leggero accenno di blu aggiuntivo a causa di uno strato di foschia più sottile su quel pianeta.

Il modello utilizzato per correggere i dati dalla fotocamera della Voyager 2 può essere utilizzato anche per ripristinare i dati dalla Wide Field Camera 3 (WFC3) del telescopio spaziale Hubble.

Differenze stagionali

Oltre a stabilire che Urano, come Nettuno, è blu verdastro, lo studio spiega anche perché il suo colore cambia leggermente durante la sua orbita attorno al Sole di 84 anni. Urano appare un po’ più verde ai suoi solstizi – quando uno dei poli del pianeta è puntato verso il Sole – ma ha una sfumatura più blu durante gli equinozi. Ciò è dovuto alle differenze di riflettività tra le sue regioni polari ed equatoriali, hanno evidenziato i ricercatori, e ad una foschia ghiacciata che si ispessisce gradualmente, osservata durante l’estate, sul polo illuminato dal Sole, mentre il pianeta passa dall’equinozio al solstizio.

Percezioni errate

“L’errata percezione del colore di Nettuno, così come gli insoliti cambiamenti di colore di Urano, ci hanno tormentato per decenni. Questo studio completo dovrebbe finalmente porre fine a entrambe le questioni,” ha affermato Heidi Hammel, dell’Association of Universities for Research in Astronomy (AURA), che ha trascorso decenni a studiare Nettuno e Urano.