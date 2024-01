Neuralink: cos’è e come funziona l’impianto cerebrale di Elon Musk

MeteoWeb

L’evoluzione della tecnologia ha aperto le porte a sfide e scoperte straordinarie, tra cui l’affascinante iniziativa di Neuralink, fondata da Elon Musk. Lanciato il 19 settembre 2023, Neuralink ha catturato l’immaginazione del mondo annunciando il reclutamento per il primo trial clinico umano di un innovativo chip cerebrale denominato “Telepathy“. Ma cos’è Neuralink? E come funziona?

Neuralink: cos’è

Neuralink si colloca in prima linea nelle neurotecnologie, aspirando a creare una connessione diretta tra la mente umana e il mondo digitale. Il 19 settembre 2023, l’azienda ha annunciato il reclutamento per il suo primo trial clinico umano, con un focus sul rivoluzionario chip cerebrale chiamato “Telepathy“. Elon Musk ha dichiarato: “Il primo essere umano ha ricevuto un impianto ieri e si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali.”

Questo dispositivo è concepito per consentire un controllo intuitivo di dispositivi elettronici attraverso il pensiero, con particolare attenzione agli individui che hanno perso l’uso degli arti. Nel contesto della sua missione, Neuralink si erge come un audace innovatore, spingendo i confini della connessione uomo-macchina per ridefinire la nostra comprensione della comunicazione tecnologica.

Neuralink: come funziona

Per svelare il funzionamento di Neuralink, è necessario scrutare nel cuore dell’ingegneria di questo chip avanzato. Utilizzando un robot chirurgico, Neuralink posiziona fili ultrasottili e flessibili nell’area del cervello responsabile dell’intenzione del movimento.

Elon Musk spiega: “Una volta posizionato, il sistema, esteticamente invisibile, registra e trasmette segnali cerebrali in modalità wireless a un’app che decodifica l’intenzione del movimento.” Questo approccio innovativo mira a garantire ai suoi utilizzatori la capacità di controllare dispositivi esterni con il pensiero, aprendo la strada a un futuro in cui la barriera tra uomo e macchina si dissolve in una simbiosi unica.

Neuralink funziona come “garante delle speranze” di migliorare la qualità della vita per coloro che vivono con limitazioni fisiche, allo stesso tempo, la sua implementazione solleva complesse questioni etiche. Il bilanciamento tra i benefici rivoluzionari e le preoccupazioni legate alla sicurezza, alla privacy e alla possibilità di utilizzo improprio richiede una riflessione approfondita. Entriamo così in una nuova era, dove la fusione tra uomo e macchina pone le basi per una discussione etica senza precedenti sul confine tra progresso scientifico e responsabilità sociale.

