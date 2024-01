La neve è tornata, atmosfera suggestiva a Castelluccio di Norcia e sui Sibillini

MeteoWeb

La neve ha fatto nuovamente la sua comparsa a Castelluccio di Norcia e sui monti Sibillini, rispettando le previsioni meteo degli ultimi giorni. Già dalla serata di ieri, domenica 7 gennaio, i primi fiocchi hanno imbiancato il borgo terremotato e le vette più elevate della catena appenninica. Tuttavia, la durata delle precipitazioni nevose è limitata, poiché si prevede che termineranno già nella giornata odierna. Le previsioni indicano, tuttavia, la possibilità di una ripetizione dell’evento a metà settimana, tra mercoledì e giovedì.

Nel resto della regione, al di fuori di Castelluccio di Norcia e dei monti Sibillini, non sono segnalati eventi meteo significativi. Le temperature, invece, mostrano una tendenza al ribasso, raggiungendo valori più consoni alle medie del periodo. A Perugia, ad esempio, le massime previste per i giorni tra domani e mercoledì non supereranno i +3°C/+4°C. Si prospetta dunque un calo termico generale, mentre la neve, seppur temporanea, regala un’atmosfera suggestiva a Castelluccio di Norcia e sulle cime degli Appennini.

