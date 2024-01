La neve torna a imbiancare il Trentino, rischio gelicidio

MeteoWeb

La neve torna in Trentino, ma solo oltre i 1.000 metri. Secondo quanto riporta MeteoTrentino la perturbazione si estenderà fino a domani mattina con forti raffiche di vento, localmente superiori agli 80 km/h, in particolare nelle zone esposte in alta montagna. “Nelle ore centrali e fino al tardo pomeriggio, la quota neve tenderà ad innalzarsi, anche oltre i 1.700-2.000 metri sui settori meridionali e sudorientali, mentre altrove, soprattutto a Ovest, potrà rimanere più bassa, dai 1.000 ai 1.500 metri,” viene spiegato in una nota. “Dalla sera e fino a mezzanotte circa, le precipitazioni risulteranno più diffuse ed intense con quota neve in calo fino a 1.000 1.300 metri e localmente sotto nelle valli più chiuse e meno ventilate. In caso di debole pioggia, nelle zone dove ristagnerà aria fredda o in presenza di terreno gelato, non è del tutto esclusa la possibilità di gelicidio o di pioggia che gela al suolo. Entro giovedì mattina attesi mediamente 10-30 centimetri o localmente più di neve oltre 1.500-1.800 metri“.

