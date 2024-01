Tanta neve fino a bassa quota: in Piemonte è tornato l’inverno | FOTO

MeteoWeb

E’ di nuovo inverno in Piemonte. Dopo le nevicate di inizio dicembre e il lungo periodo di caldo anomalo del mese successivo, ieri è tornato il maltempo invernale con freddo e neve a bassa quota. La neve ha raggiunto i 300 metri di altitudine, quindi le basse colline, cumulandosi localmente in modo anche significativo a partire dai 500–600 metri di altitudine.

Stamani il risveglio è tipicamente invernale in tutta la Regione: nebbie, foschie e temperature vicine allo zero in pianura, tanta neve nelle zone interne fin nei fondovalle come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. A Cuneo e Asti la minima è stata di +1°C, a Torino, Vercelli Alessandria di +3°C, a Novara, Biella e Verbania di +4°C. Nulla di eccezionale in termini di freddo, anzi, ma le temperature rimangono stabili con appena 1-2°C adesso in pieno giorno. Questo sì un dato tipicamente invernale.

Il risveglio di Torino con la neve a bassa quota nei dintorni della città

Biella si risveglia circondata dalla neve