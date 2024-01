La neve sfiora il record in Alaska, Juneau è uno spettacolo | FOTO

MeteoWeb

Scenari mozzafiato in Alaska: 2 tempeste invernali consecutive hanno portato i livelli di accumulo di neve della capitale per il mese a livelli quasi record, lasciando auto seppellite ai bordi delle strade. Finora questo mese sono stati registrati 175 cm di neve presso l’aeroporto di Juneau. Il record per gennaio è stato stabilito nel 2009 a 191 cm, ha riferito Nathan Compton, meteorologo del National Weather Service. Le rilevazioni sono iniziate nel 1936.

Gran parte della neve di quest’anno è arrivata da 2 tempeste che sono durate giorni. Una ha colpito a metà mese e l’altra è iniziata lo scorso fine settimana. Gli uffici comunali sono stati chiusi lunedì e martedì e chiusi al pubblico mercoledì, mentre le autorità invitavano i residenti a evitare viaggi non essenziali. Le scuole sono passate alla didattica a distanza. Il rischio valanghe era alto, con slavine segnalate mercoledì vicino al centro.

Cumuli di neve stanno rendendo le strette strade del centro di Juneau ancora più anguste. Le autorità hanno riferito che una pausa nel maltempo avrebbe permesso alle squadre di sgomberare le vie di comunicazione e spostare la neve da strade e marciapiedi. Le previsioni prevedono un passaggio alla pioggia questa settimana e temperature in salita fino a +4°C.

Tra l’altro, Juneau non è l’unica località a lottare contro la neve in questa stagione. Anchorage, la città più grande dell’Alaska a circa 933 km a Nord/Ovest di Juneau, ha registrato molta neve all’inizio di questa stagione prima di attraversare un periodo di siccità con temperature che sono scese sotto lo zero di notte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.