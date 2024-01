MeteoWeb

Forti nevicate sono in corso in queste ore in Svizzera: mentre i primi fiocchi imbiancano Losanna, il manto bianco è già spesso a Ginevra, come documentano le immagini a a corredo dell’articolo. Le precipitazioni nevose interessano al momento il Sud/Ovest, in seguito si sposteranno verso Nord/Est, fino a sera.

Svizzera, nevicata in corso a Losanna