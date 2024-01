Forti nevicate in Giappone: decine di veicoli bloccati su un’autostrada | FOTO

MeteoWeb

Una forte nevicata ha bloccato decine di veicoli su una autostrada principale nel Giappone centrale, paralizzando il traffico per più di 6 chilometri. Anche truppe dell’esercito sono state inviate per aiutare i soccorsi. L’ingorgo si è verificato lungo l’autostrada Meishin nella prefettura di Gifu, dopo che due camion sono rimasti bloccati nella neve, bloccandone poi altre decine di veicoli. La Central Nippon Expressway Co. ha chiuso la sezione e mobilitato spazzaneve e carri attrezzi per liberare i veicoli bloccati, consegnando snack, acqua potabile e servizi igienici portatili per le persone intrappolate.

L’esercito giapponese ha inviato truppe per unirsi ai soccorsi su richiesta del governatore di Gifu Hajime Furuta. I soldati stanno aiutando a rimuovere la neve e a consegnare cibo e carburante per le persone a bordo dei veicoli in panne. Due bambini a bordo di un veicolo bloccato si sono ammalati e sono stati portati in ospedale, ha riferito Kyodo News.

Il lavoro di rimozione della neve non è riuscito a tenere il passo con la nevicata e non è chiaro quando l’ingorgo potrà essere risolto, ha riferito Kyodo News. L’operatore dell’autostrada ha invitato gli automobilisti a non mettersi in viaggio.

Il Ministero dei Trasporti ha affermato che potrebbe chiudere alcune autostrade nazionali nelle regioni centrali e occidentali del Giappone a causa delle forti nevicate. L’aria fredda proveniente da ovest ha formato un fronte freddo che ha causato forti nevicate nella regione centro-settentrionale del Paese. Il maltempo ha provocato incidenti anche in diverse altre località. L’Agenzia meteorologica giapponese ha previsto che le tempeste di neve continueranno anche nella giornata di domani, giovedì 25 gennaio.

