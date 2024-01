New York, scontro tra treni della metropolitana: almeno 24 feriti

MeteoWeb

Due treni della metropolitana sono entrati in collisione a New York, nell’Upper West Side di Manhattan, causando un deragliamento e provocando almeno 24 feriti, con centinaia di evacuati, secondo fonti di polizia e dell’azienda dei trasporti newyorchese MTA. Il disastro ha coinvolto un treno della linea 1 diretto a Nord, capace di ospitare fino a 500 passeggeri, che stava partendo dalla stazione della 96ª Strada poco dopo le 15 locali. Il treno è entrato in collisione con un altro mezzo fuori servizio, coinvolto in lavori di riparazione a causa di atti vandalici, mentre stava cambiando corsia.

A bordo del treno fuori servizio erano presenti 4 lavoratori della MTA, ma nessun passeggero. Fortunatamente, le ferite riportate dalle almeno 24 persone coinvolte sono lievi, e tutti sono stati trasportati negli ospedali locali per ricevere cure. Il vice capo della FDNY, Ian Swords, ha dichiarato che “per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito” e che le lesioni sono compatibili con il deragliamento a bassa velocità.

Il treno passeggeri, sebbene non sia completamente uscito dalla stazione, è stato evacuato attraverso la banchina. Ulteriori 300-400 passeggeri da un altro treno bloccato, non coinvolto nella collisione ma fermo a causa dell’interruzione della corrente, sono stati evacuati. Rich Davey, presidente della MTA, ha escluso problemi tecnici come causa dell’incidente e ha annunciato un’indagine incentrata su possibili fattori umani.

Il servizio sulle linee 1, 2 e 3 è stato interrotto in un’ampia zona di Manhattan mentre le autorità indagano sull’incidente.