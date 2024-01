Nord dell’India nella morsa di freddo intenso e fitta nebbia

MeteoWeb

Un persistente freddo eccezionale e una fitta nebbia continuano ad avvolgere l’India per il 7° giorno consecutivo, non limitandosi solo a New Delhi, ma estendendosi su vasta parte della pianura indo-gangetica nel settentrione del Paese. La nebbia, particolarmente intensa durante le ore notturne e all’alba, continua a generare gravi disagi per il traffico su strada, ferroviario e aereo negli Stati del Punjab, Haryana, nell’Uttar Pradesh occidentale e in Rajasthan.

L’IMD (Indian Meteorological Department), l’istituto meteorologico indiano, ha diffuso un avviso invitando la popolazione a evitare viaggi non essenziali e a prestare massima attenzione durante gli spostamenti su strada. L’IMD ha informato che le attuali condizioni meteorologiche avverse si manterranno invariate per i prossimi 5 giorni, sottolineando la necessità di adottare misure cautelari per affrontare la persistente nebbia e il freddo eccezionale.