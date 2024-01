Nuova allerta smog in Emilia-Romagna, bollino rosso fino a lunedì

MeteoWeb

Nuova allerta smog in Emilia–Romagna, in tutta la regione. Bollino rosso nelle 9 province da domani, sabato 13 gennaio, fino a lunedì 15 gennaio. Saranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria previste dal piano regionale, tra cui le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, compresi i mezzi con motore fino al diesel euro 5. Lunedì 15 è in programma un nuovo controllo.