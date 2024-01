Nuova eruzione vulcanica in Islanda, dichiarato lo stato di emergenza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Questa mattina, intorno alle 7 ora locale (le 8 in Italia), si è verificata una nuova eruzione vulcanica in Islanda, a Sud/Ovest della capitale Reykjavik. L’evento ha interessato la penisola di Reykjanes, molto più a Sud rispetto all’eruzione dello scorso 18 dicembre, come riportato dal quotidiano islandese MorgunblaÐiÐ. Il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta all’evento. Attualmente, sembra che una crepa si sia aperta a Sundhnúk, a Nord di Grindavík, intorno alle 07:57 di stamattina e che questa crepa si stia già allungando. Va notato che Sundnúkur si trova su uno spartiacque, quindi al momento non è chiaro il percorso che la lava potrebbe intraprendere.

La situazione è in costante evoluzione, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per prendere le necessarie misure di sicurezza.

