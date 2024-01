Ondata di gelo e maltempo negli USA, almeno 90 morti nell’ultima settimana

MeteoWeb

Più di 90 persone sono morte negli USA a causa dell’ondata di gelo e del maltempo che ha colpito il Paese nell’ultima settimana. È quanto riporta la BBC, evidenziando che tra le vittime si contano almeno 25 persone decedute nel Tennessee e 16 in Oregon. In quest’ultimo, lo stato di emergenza è ancora in atto a causa delle intense tempeste di ghiaccio. Numerose persone, nell’ampia zona colpita, sono attualmente prive di energia elettrica, anche se si prevede che nelle prossime giornate le condizioni legate al ghiaccio si attenueranno.