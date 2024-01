Gigantesche onde anomale si abbattono su una remota base militare USA nel Pacifico: tanti danni sull’isola di Roi-Namur | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Secondo un rapporto dell’esercito americano, onde “gigantesche” hanno sommerso parti di una delle principali strutture militari statunitensi nel mezzo dell’Oceano Pacifico, causando danni che richiederanno mesi per essere riparati. Il video a corredo dell’articolo mostra la terrificante ondata d’acqua che si riversa in una struttura di ristorazione sull’isola di Roi-Namur, la seconda isola più grande dell’atollo di Kwajalein, che ospita un sito di test di difesa militare missilistica balistica statunitense nella Repubblica delle Isole Marshall.

L’acqua impetuosa ha rotto porte e finestre e spostato i mobili all’interno della struttura. Nel caos provocato dall’acqua, è saltata anche la corrente elettrica. I fatti risalgono a sabato 20 gennaio.

Il colonnello Drew Morgan, comandante dell’atollo Garrison-Kwajalein dell’esercito americano (USAG-KT), ha affermato che ci sono stati solo lievi feriti a causa delle “onde gigantesche e impreviste” che si sono abbattute sulla punta nord della piccola isola.

Ma il rapporto dell’esercito americano afferma che i danni alle infrastrutture dell’isola sono stati estesi. “Molte aree dell’isola sono sommerse dall’acqua”, si legge nella dichiarazione dell’esercito, pubblicata e accompagnata da una foto aerea scattata il 21 gennaio che mostra estese inondazioni a Roi-Namur. Le abitazioni dell’isola, il complesso automobilistico, il teatro e la cappella sono stati danneggiati. Secondo la dichiarazione dell’USAG-KT, la pista dell’isola doveva essere sgombrata per poter iniziare le operazioni di recupero. “L’operazione Roi Recovery potrebbe richiedere mesi per essere completata“, ha affermato l’esercito. Il rapporto non menziona alcun danno alle infrastrutture militari.

Il fenomeno delle onde anomale

Il meteorologo della CNN Robert Shackelford ha detto che il video sembra mostrare una “onda anomala”, che il National Weather Service definisce come “onde insolitamente grandi che appaiono in una serie di onde più piccole”. Il servizio meteorologico afferma che le onde anomale sono imprevedibili, sono almeno il doppio delle dimensioni delle onde circostanti e possono provenire da direzioni diverse dal vento prevalente e dai modelli delle onde.

Shackelford ha affermato che gli effetti delle onde anomale sono esacerbati dall’innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici. “Gli impatti di queste onde si fanno sentire più forte sulle isole basse, tra cui le Isole Marshall”, ha detto.

L’isola di Roi-Namur

L’US Geological Survey afferma che l’elevazione massima di Roi-Namur è inferiore a 4 metri. L’isola è minuscola, con una superficie totale di circa 2,5 chilometri quadrati. È anche remota, trovandosi circa 3.900 chilometri a sud-ovest delle Hawaii e a soli 9 gradi di latitudine a nord dell’equatore.

Ciò la rende un luogo eccellente per i test e il rilevamento dei missili, secondo il Comando di difesa spaziale e missilistica dell’esercito americano, che gestisce il sito di test di difesa missilistica balistica Ronald Reagan a Kwajalein. “I sensori radar, ottici e di telemetria sull’atollo supportano test missilistici, lanci di missili, operazioni di ricognizione e sorveglianza spaziale ed esperimenti scientifici per il Dipartimento della Difesa e numerose altre agenzie governative”, afferma l’esercito. È anche un sito chiave per il monitoraggio dell’attività spaziale e missilistica straniera. Secondo l’esercito, in totale circa 1.300 americani vivono e lavorano sull’atollo di Kwajalein.

