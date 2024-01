Un “ornitorinco” su Europa: Juno rileva possibili tracce di attività sulla luna ghiacciata di Giove

MeteoWeb

La sonda spaziale Juno della NASA ha effettuato un sorvolo ravvicinato di Europa, l’intrigante luna di Giove, nel 2022, rivelando potenziali indizi dell’attuale attività superficiale. La Stellar Reference Unit (SRU) della sonda, una telecamera stellare progettata per assistere la determinazione dell’assetto a bordo di Juno, è stata utilizzata per fotografare la superficie di Europa ad alta risoluzione mentre era illuminata dalla luce solare diffusa da Giove.

L’immagine SRU del sorvolo viene esplorata in un articolo pubblicato sulla rivista JGR Planets. L’immagine mostra un’area della superficie ghiacciata dalla forma strana, che misura 37×67 chilometri e somigliante ad un ornitorinco. In altre parole, presenta una parte di “corpo” a nord e una parte di “becco” a sud. Entrambe le aree, unite da una formazione simile a un collo spezzato, contengono grandi blocchi di ghiaccio di circa 1km ciascuno e proiettano ombre.

I confronti con immagini di risoluzione simile della precedente sonda spaziale Galileo della NASA, che studiò Giove dal 1995 al 2003, suggeriscono cambiamenti nella parte meridionale dell’area dell'”ornitorinco”. Ciò suggerisce che potrebbero essersi verificati dei cambiamenti sulla superficie di Europa da quando sono state scattate le immagini di Galileo. Tuttavia, il team di autori, guidato da Heidi N. Becker del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, afferma che le evidenze non sono conclusive a causa delle differenze nella qualità e nelle condizioni delle immagini.

L’immagine del 2022 include anche depositi vicini a bassa albedo che potrebbero essere associati ad acqua liquida sotterranea, affermano i ricercatori. Queste macchie scure possono essere associate a pennacchi che si ritiene stiano espellendo acqua.

L’”ornitorinco” su Europa costituisce un obiettivo interessante per missioni future come Europa Clipper della NASA e JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea per indagare e possibilmente confermare l’attuale attività di superficie su Europa. JUICE è stata lanciata nell’aprile del 2023 e arriverà su Giove nel dicembre 2031. Europa Clipper sarà lanciata il 6 ottobre di quest’anno su un razzo Falcon Heavy.

