Paola Perego operata per un tumore al rene, “una neoplasia insidiosa”

MeteoWeb

Ogni anno in Italia il tumore del rene colpisce più di 12.700 uomini e donne. “E’ una neoplasia insidiosa nella quale però abbiamo registrato negli ultimi anni importanti progressi. La sopravvivenza a cinque anni si attesta, infatti, al 71%”. È questo il commento della Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO) alla recente notizia delle condizioni di salute di Paola Perego. La famosa conduttrice televisiva, attraverso un post su Instagram, ha reso noto di essere stata sottoposta a nefrectomia parziale per una neoplasia.

Paola Perego operata per un tumore al rene

“Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“. Così in un post su Instagram la conduttrice tv Paola Perego ha raccontato il suo intervento subito per l’esportazione di cellule tumorali al rene.

“Fondamentale la diagnosi precoce”

“La chirurgia è un trattamento molto efficacie – afferma il dott. Alberto Lapini, Past President di SIUrO – Si calcola che nel 55% dei casi alla diagnosi, la malattia è agli stadi iniziali ed è confinata al rene. Quando è così, attraverso l’asportazione parziale o totale dell’organo, riusciamo a guarire il 50% dei nostri pazienti. Inoltre, le nuove tecniche e tecnologie hanno reso gli interventi meno invasivi rispetto al recente passato. La chirurgia conservativa può essere eseguita mediante chirurgia “a cielo aperto”, laparoscopia o essere robot-assistita. E’ il trattamento chirurgico elettivo per le neoplasie renali in stadio iniziale. Garantisce la radicalità oncologica, e quindi la rimozione del tessuto neoplastico, permettendo la conservazione pressoché inalterata della funzione renale. Solo in quei casi in cui la conservazione del rene non è possibile, l’opzione è la nefrectomia radicale. Questa è di solito eseguita per via laparoscopica vista la minore invasività della procedura”.

“Fondamentale per sconfiggere questo tumore è ottenere una diagnosi precoce – aggiunge il dott. Sergio Bracarda, Presidente Nazionale SIUrO – Tuttavia nel 50% dei casi la malattia è individuata in modo casuale, come molto probabilmente è capitato a Paola Perego. Spesso i pazienti scoprono la neoplasia attraverso esami clinici svolti per altri problemi di salute. Anche per questo il 30% di tutti i carcinomi renali si presentano in fase avanzata o metastatica. Per questi casi più difficili da trattare, la radioterapia e la chemioterapia trovano da sempre uno scarso utilizzo. Risultati decisamente migliori gli abbiamo ottenuti con l’introduzione, negli ultimi decenni, dell’immunoterapia e delle terapie mirate. I tassi di controllo di malattia e di lungo sopravviventi sono nettamente aumentati grazie all’introduzione delle combinazioni di farmaci”.

“Infine condividiamo l’appello di Paola Perego sull’importanza della prevenzione – concludono i dott. Bracarda e Lapini – Se quella secondaria è abbastanza difficile nel tumore del rene, va sempre ricordata l’estrema importanza degli stili di vita sani. In particolare il fumo di sigaretta raddoppia il rischio di insorgenza di un tumore renale. Al sovrappeso e all’obesità è invece attribuibile più del 30% di tutti i casi registrati in Europa”.

Tumore del rene: cause, sintomi e diagnosi

Il tumore del rene è una forma di cancro che origina dalle cellule dei reni. Le cause esatte non sono completamente comprese, ma alcuni fattori di rischio includono il fumo di tabacco, l’ipertensione, l’obesità, la storia familiare di cancro renale e l’esposizione a sostanze chimiche nocive sul luogo di lavoro.

I sintomi del tumore renale possono essere inizialmente silenziosi, ma possono includere la presenza di sangue nelle urine, dolore al fianco o nella regione lombare, perdita di peso involontaria, affaticamento e gonfiore alle gambe. La diagnosi di solito coinvolge esami di imaging come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RM), che possono evidenziare la presenza di masse o anomalie nei reni. L’analisi delle urine per individuare la presenza di sangue o altre sostanze può essere utilizzata come supporto diagnostico.

La stadiazione del tumore renale è essenziale per determinare l’estensione della malattia e guidare le decisioni di trattamento. Le opzioni terapeutiche possono includere la chirurgia per rimuovere il tumore o l’intero rene, la terapia mirata che mira a specifici marcatori molecolari coinvolti nella crescita del cancro, la terapia immunologica che stimola il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali, e la radioterapia.

Il trattamento dipende dalla dimensione del tumore, dalla sua estensione e dalla presenza di metastasi. Il follow-up regolare con esami di imaging e monitoraggio clinico è fondamentale per valutare l’efficacia del trattamento e rilevare eventuali recidive. L’approccio multidisciplinare coinvolge spesso oncologi, radiologi, chirurghi e altri specialisti per garantire una gestione completa e personalizzata del tumore del rene. La prevenzione attraverso uno stile di vita sano e la gestione dei fattori di rischio noti può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare questa forma di cancro renale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.