Papa Francesco annuncia la Pasqua 2024: sarà il 31 marzo. Tutte le DATE

Durante la messa presieduta da papa Francesco nella Basilica di San Pietro per la solennità dell’Epifania – davanti a seimila fedeli – come da tradizione è stato dato l’annuncio del giorno della Pasqua di quest’anno e delle altre festività. “Centro di tutto l’Anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella Domenica di Pasqua il 31 marzo“, ha letto il diacono. “Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi – ha proseguito -: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio; l’Ascensione del Signore, il 9 maggio; la Pentecoste, il 19 maggio; la prima domenica di Avvento, il 1°dicembre“. In Italia la solennità dell’Ascensione del Signore si celebra comunque domenica 12 maggio.