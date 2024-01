Arriva Phoebe Peng per rendere il Ping Pong più inclusivo

MeteoWeb

Il ping pong, noto anche come tennistavolo, è da sempre uno degli sport più popolari e divertenti al mondo. La sua semplicità lo rende accessibile a un vasto pubblico amatoriale, ma purtroppo, alcuni gruppi, come i non vedenti e gli ipovedenti, si trovano esclusi a causa delle sfide legate alla mancanza di vista. Tuttavia, c’è speranza per un cambiamento radicale, grazie a Phoebe Peng, una brillante studentessa dell’Università di Sydney, e alla sua innovativa tecnologia che potrebbe rendere il ping pong più inclusivo che mai.

Il progetto di Phoebe Peng

Phoebe Peng, specializzata in ingegneria, ha fondato una startup con sede presso l’Università di Sydney per sviluppare una soluzione rivoluzionaria. Oltre agli elementi classici necessari per giocare a ping pong, il suo sistema incorpora una serie di altoparlanti e fotocamere avanzate che sfruttano meccanismi innovativi di rilevamento dei movimenti. L’obiettivo principale è permettere alle persone non vedenti di percepire la posizione della pallina e partecipare attivamente al gioco.

Tecnologia di rilevamento

Il cuore del progetto di Peng risiede nelle telecamere neuromorfiche, dispositivi in grado di seguire il movimento degli oggetti tramite variazioni di luminosità. Queste telecamere vengono posizionate strategicamente per inquadrare la superficie di gioco tridimensionale. I dati raccolti vengono poi elaborati da un algoritmo che controlla gli altoparlanti posizionati ai lati del tavolo, creando un campo sonoro che corrisponde alla posizione in tempo reale della palla.

La sfida del suono

Nonostante il prototipo promettente, il progetto di Peng richiede ancora ulteriori sperimentazioni per perfezionarsi. Una delle sfide cruciali è la ricerca del tipo di suono più adatto: continuo o frammentato. Questa decisione influenzerà notevolmente la percezione dell’udito umano e sarà uno dei punti centrali della prossima fase di sviluppo.

Il progetto di Phoebe Peng rappresenta un passo avanti significativo verso la creazione di un ambiente sportivo più inclusivo per i non vedenti. La combinazione di tecnologie innovative, come le telecamere neuromorfiche e gli altoparlanti posizionati strategicamente, offre una speranza tangibile per il superamento delle barriere che separano attualmente alcune persone dal piacere del ping pong. Con ulteriori sperimentazioni e perfezionamenti, il progetto potrebbe presto essere pronto per essere implementato su larga scala, aprendo le porte a un mondo di possibilità per coloro che desiderano partecipare attivamente a questo affascinante sport.