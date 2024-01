Forti piogge in Brasile: tre morti in 24 ore nel sud e nord-est | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nuove, forti piogge provocano distruzione e morte in Brasile. Le intense precipitazioni cadute nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio hanno fatto straripare il fiume Imaruí, che attraversa la città di São Pedro de Alcântara, nei pressi della capitale dello stato brasiliano di Santa Catarina, Florianópolis. Il maltempo ha causato ingenti danni, con le strade che sono state invase dall’acqua e la fornitura di energia elettrica interrotta per quasi 24 ore. Un giovane di 17 anni è annegato mentre si spostava in bicicletta: il ragazzo è stato travolto dalle acque e il corpo è stato ritrovato questa mattina.

Nella giornata di domenica 28 gennaio, le intense piogge che si sono abbattute sullo stato di Bahia, nel nord-est del Paese, avevano causato la morte di due bambini. L’auto su cui viaggiavano è stata travolta da un’alluvione che ha investito l’autostrada Br 242, a 190 chilometri da Salvador. Le piogge nella regione hanno costretto 500 persone a lasciare le proprie case anche a Muquém de São Francisco.

Maltempo in Brasile, Jaraguá do Sul sott'acqua

Foto





