Piogge torrenziali in Colombia, frane killer nel Nord/Ovest: il bilancio si aggrava | FOTO

I soccorritori hanno recuperato la 36ª vittima delle frane verificatesi venerdì nella regione Nord/Ovest della Colombia, mentre 7 persone sono ancora disperse. Questo aggiornamento segue un conteggio precedente che indicava 33 morti e 10 dispersi. Nel tragico incidente, 20 persone sono rimaste ferite a causa delle frane che hanno sepolto la strada che collega Medellin, la seconda città più grande della Colombia, a Quibdo.

In un comunicato ufficiale, l’ufficio del governatore del dipartimento di Choco ha annunciato il ritrovamento di 3 nuovi corpi nelle ultime ore, di cui 2 sono stati identificati dai loro familiari, mentre uno rimane ancora non identificato. Il vicepresidente Francia Marquez ha sottolineato che la maggior parte delle vittime appartiene a una comunità indigena, in particolare bambini residenti nel comune di Carmen de Atrato.

Una enorme frana si è abbattuta sulla suddetta strada seppellendo una fila di veicoli. Un funzionario locale ha dichiarato che molte persone sono riuscite a uscire dai veicoli e a rifugiarsi in una casa vicino a Carmen de Atrato. Tuttavia, una seconda frana ha seppellito coloro che cercavano rifugio.

Il dipartimento di Choco, situato lungo l’Oceano Pacifico e caratterizzato da una vasta foresta tropicale, è stato colpito da intense piogge.

Le operazioni di ricerca coinvolgono più di 200 persone, tra cui vigili del fuoco, soccorritori, militari e residenti, mentre i familiari dei dispersi attendono notizie.

Durante la tradizionale preghiera dell’Angelus a piazza San Pietro in Vaticano, Papa Francesco ha pregato per le vittime della frana in Colombia. Il presidente Petro ha assicurato tutto il supporto disponibile al dipartimento di Choco in questa terribile tragedia. Nonostante la Colombia stia affrontando un periodo di siccità, l’Istituto di Idrologia, Meteorologia e Studi Ambientali (IDEAM) aveva precedentemente avvertito del rischio di forti piogge in diverse regioni affacciate sul Pacifico e sull’Amazzonia. Petro ha sottolineato il persistente pericolo di nuove frane nella zona, specialmente con l’inizio delle piogge.