Forti piogge in Slovenia: cinque persone intrappolate nella grotta di Monte Croce, soccorsi difficili | FOTO

Le piogge intense hanno bloccato cinque persone in una grotta in Slovenia. Si tratta della grotta di Monte Croce (Krizna Jama), dove l’innalzamento del livello dell’acqua causato dalle forti precipitazioni ha intrappolato una famiglia composta da tre persone e due guide. I 5 malcapitati sono bloccati da ieri, sabato 6 gennaio: stanno bene e sono stati individuati dai soccorritori, che sono in comunicazione con loro. Le operazioni di soccorso potrebbero essere rinviate a domani se il livello dell’acqua non dovesse scendere entro stasera. I servizi di soccorso, peraltro, non escludono che l’evacuazione dalla grotta possa subire ulteriori rallentamenti e richiedere giorni.