Previsioni Meteo Lombardia: perturbazione atlantica in arrivo, peggioramento all’orizzonte

“Fino a giovedì 4 la Lombardia resterà esposta a un debole flusso di correnti occidentali in quota, stabili e asciutte, con nuvolosità a tratti alternata a fasi soleggiate; bassa probabilità di precipitazioni confinate alle Alpi Retiche di confine. Venerdì 5 l’ingresso da ovest di un’estesa perturbazione atlantica favorirà precipitazioni via via più diffuse nel corso della giornata, unitamente a un calo delle temperature massime“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nelle prime ore nubi irregolari su alpi Retiche e sulla pianura, dove insisteranno foschie o locali banchi di nebbia; in mattinata ampie schiarite fino a sereno o poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. In serata addensamenti sparsi sulle Alpi, nubi basse e foschie sulla bassa pianura centro-orientale.

Precipitazioni: dopo le residue nevicate della notte sulle alpi Retiche di confine assenza di fenomeni ovunque fino a sera, quando del nevischio potrà interessare nuovamente l’area. Limite neve oltre 1400 metri circa.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 2 e 6 °C, massime tra 9 e 14°C.

Zero termico: tra 2000 e 2400 metri, intorno a 1800 metri sulle alpi Retiche.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi in alta montagna.

