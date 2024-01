Previsioni Meteo Lombardia: temperature in sensibile rialzo

MeteoWeb

“La barriera alpina protegge ulteriormente la regione dal passaggio di perturbazioni atlantiche sull’Europa centrale rispettivamente lunedì sera e martedì sera, con prevalente effetto di rinforzo della ventilazione soprattutto in montagna e possibili effetti favonici; temperature comunque attese in sensibile rialzo, percepibile anche in pianura soprattutto da martedì in poi“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta: “Per tutto il giorno, nubi in transito da nordovest verso sudest, con copertura del cielo variabile tra nuvoloso e molto nuvoloso ed irregolari schiarite.

Precipitazioni: in serata deboli o molto deboli su fasce alpina e prealpina e qualche sconfinamento in pianura; interessati soprattutto i settori centro-orientali; debole neve sulle Alpi oltre 1400-1600 metri di quota.

Temperature: minime e massime ovunque in rialzo leggero o moderato. In pianura valori minimi attorno a -2°C e massimi attorno a 7-8°C con possibili picchi fino a 10°C.

Zero termico: a metà giornata tra 1800 e 2200 metri su Alpi e Prealpi, 2800-3200 metri su pianura ed Appennino.

Venti: in pianura deboli o a tratti moderati sui crinali appenninici prevalentemente da ovest-sudovest, nelle valli montane deboli o a tratti moderati in rotazione da sud a nord; in quota moderati o forti occidentali“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: