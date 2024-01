Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 4 febbraio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 4 febbraio.

8-14 Gennaio

In questa settimana, lo scenario più probabile mostra il transito di un’onda depressionaria in discesa dal Nord-Est europeo, con quantitativi di precipitazione superiori rispetto al periodo di riferimento sulle regioni meridionali e adriatiche centrali, in linea al Centro e sulla Pianura Padana. Il nostro Paese risulta così esposto all’ingresso di correnti nordorientali con conseguente raffreddamento dovuto all’afflusso di aria di origine artico continentale; temperature anche sotto media attese sull’Italia, specie su Pianura Padana e regioni adriatiche maggiormente esposte al flusso.

15-21 Gennaio

Nella terza settimana di gennaio, il Centro-Nord appare maggiormente coinvolto da correnti miti occidentali, mentre il Sud è più ai margini di questa circolazione. Temperature quindi lievemente oltre la media climatologica sulle regioni meridionali e in linea sul resto del Paese. Precipitazioni superiori alla media climatologica, con particolare riferimento al versante tirrenico.

22-28 Gennaio

Lo scenario più probabile di questa settimana mostra la presenza di un flusso mediamente occidentale sul Mediterraneo occidentale, con interessamento anche del nostro Paese; precipitazioni di poco superiori o prossime alla media del periodo. In linea, al più in leggero aumento le temperature sulle estreme regioni meridionali.

29 Gennaio – 4 Febbraio

In questa settimana, il segnale risulta affetto da molta incertezza. Ad oggi le temperature non mostrano scostamenti significativi dalla media, mentre il segnale delle precipitazioni è leggermente sopra la media al Centro.