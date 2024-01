Previsioni Meteo Piemonte: domani ancora pioggia e neve, fiocchi intorno ai 600 metri in alcune zone

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo determina condizioni caratterizzate da nuvolosità irregolare sulla nostra regione, con associati deboli fenomeni sparsi sul basso Piemonte e sulle pianure più orientali, mentre a ridosso dei settori alpini nordoccidentali e settentrionali si instaureranno condizioni di foehn via via più intense nel corso del pomeriggio. Da domani i flussi tenderanno a disporsi progressivamente dai quadranti orientali a tutte le quote apportando precipitazioni sparse dal pomeriggio, più diffuse sui settori occidentali e meridionali e nevose generalmente oltre gli 800-1000 m, intorno ai 600-800 m nelle vallate al confine con la Liguria. Inizio prossima settimana dominato ancora da flussi umidi orientali che concentreranno le precipitazioni attese tra Cuneese, Torinese e Biellese, con quota neve in abbassamento nel corso della giornata di martedì localmente fino ai 300 m“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni inizialmente deboli sparse sul basso Piemonte, sulle pianure più orientali e sulle creste alpine nordoccidentali e settentrionali, via via più diffuse nel corso del pomeriggio, localmente moderate sul basso Piemonte, con fenomeni sporadici tra Vercellese, Novarese, Biellese orientale e Verbano. Quota neve oltre gli 800-1000 m, su valori localmente inferiori nelle vallate al confine con il Savonese ed il Genovese. Zero termico in calo fino a 1100-1300 m sul basso Piemonte e sui 1300-1500 m sul resto della regione. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti moderati dai quadranti settentrionali in montagna, con raffiche forti su Alpi Lepontine e Pennine e sui rilievi meridionali. Deboli occidentali in pianura. Residue condizioni di foehn al mattino nelle vallate nordoccidentali e settentrionali.

