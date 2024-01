Previsioni Meteo Piemonte: arriva il Föhn, temperature in aumento

MeteoWeb

“Il consolidamento di un anticiclone atlantico sul Mediterraneo centrale manterrà per i prossimi giorni intense correnti nordoccidentali in quota sul Piemonte, che innescheranno condizioni di foehn nelle vallate alpine e garantiranno cieli tersi in pianura con locali addensamenti sui rilievi“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Dalla serata di giovedì l’attenuazione della ventilazione favorirà la formazione di foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde. Le temperature saranno in progressivo aumento, per effetto dei venti di caduta e per il contributo di aria mite di matrice afro-mediterranea, che innalzerà lo zero termico oltre i 3500 metri“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti sull’arco alpino al mattino e sull’Appennino nel pomeriggio. Possibili foschie in formazione sulle pianure orientali in serata. Precipitazioni

assenti. Zero termico in forte aumento fino a 3800-3900 m a sud e 2900 m a nord. Temperature in aumento. Venti nordoccidentali in montagna, forti sulle Alpi e moderati in Appennino; deboli dai quadranti occidentali in pianura con rinforzi moderati da sud su Astigiano e Alessandrino. Rinforzi nelle vallate alpine, dapprima occidentali e in serata settentrionali, fino agli sbocchi vallivi per condizioni di foehn.

