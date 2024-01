Previsioni Meteo Piemonte: in arrivo piogge diffuse

MeteoWeb

“Fino a giovedì il Piemonte si troverà al confine tra una zona di bassa pressione di origine polare presente sull’Europa centro-settentrionale e una debole circolazione anticiclonica sul Mediterraneo occidentale. L’apporto di intense correnti zonali causerà nuvolosità e deboli nevicate sui rilievi alpini nordoccidentali e associati rinforzi di foehn nelle vallate adiacenti nella giornata di domani. In pianura, le condizioni si manterranno più stabili e soleggiate. Da venerdì una profonda saccatura, in discesa dalle Isole britanniche verso le coste dell’Algeria, convoglierà correnti meridionali sulla regione e precipitazioni diffuse, più persistenti e intense sul basso Piemonte, in attenuazione nella notte tra venerdì e sabato“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo poco nuvoloso o velato da strati alti, con addensamenti più consistenti tra Alpi Liguri e Appennino e, in serata, anche sulle Alpi nordoccidentali di confine. Foschie e locali nebbie sulle pianure fino al primo mattino. Precipitazioni deboli residue sulle Alpi nordoccidentali di confine tra la notte e l’alba, in nuova ripresa dalla sera con valori moderati sulle creste di confine. Quota neve sui 1500-1900 m, in lieve calo in serata. Zero termico in aumento sui 2500 m sul settore nord, con valori inferiori sui 2000-2200 m sulle Alpi settentrionali; altrove stazionario sui 2900 m. Generale calo di 200-300 m in tarda serata. Temperature in aumento. Venti da ovest, sulle Alpi moderati o forti con rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate occidentali in estensione in serata alle valli meridionali, moderati sull’Appennino. In pianura deboli, con rinforzi dalla sera sul basso Piemonte.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: