Previsioni Meteo Piemonte: nebbie e foschie sulle pianure nelle ore più fredde

MeteoWeb

“Una robusta area anticiclonica si è posizionata stabilmente sul centro Europa, legata ad un promontorio di matrice subtropicale esteso dalle coste algerine fino alla Polonia“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “La configurazione sinottica non varierà nei prossimi giorni e manterrà condizioni stabili sul Piemonte con nebbie e foschie sulle pianure nelle ore più fredde. Lo spostamento verso ovest del centro di alta pressione da mercoledì darà spazio alla discesa di correnti più umide settentrionali, che da giovedì potranno portare precipitazioni sul lato nord alpino e foehn sul lato piemontese a partire dal pomeriggio. La ventilazione, se confermata, permetterà di ripulire l’aria sulle pianure dagli inquinanti accumulatisi in questi giorni“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte ci saranno nebbie e foschie dense sulle pianure, in sollevamento e dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Sugli altri settori transito di velature nel corso della giornata. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve calo nel corso della giornata a partire da 3000-3200 metri fino a 2700-2900 metri. Temperature stazionarie. Venti sulle Alpi tra deboli e localmente moderati sud-occidentali al mattino, in rotazione a nord-occidentali nel corso della giornata. Sugli altri settori deboli di direzione variabile.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.