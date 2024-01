Previsioni Meteo Piemonte: sole in montagna, foschie e nebbie in pianura

MeteoWeb

“L’alta pressione presente sulle Isole Britanniche tende a discendere verso sud, unendosi al promontorio anticiclonico in risalita dalle coste africane. Tale configurazione convoglia correnti secche da nord in quota, mantenendo giornate prevalentemente soleggiate soprattutto in montagna, ma con foschie e nebbie sulle zone di pianura in formazione nelle ore più fredde. Da domenica una vasta area di bassa pressione discenderà dalla penisola scandinava, flettendo i flussi in quota da ovest e richiamando aria più umida nei bassi strati atmosferici sul Piemonte orientale. L’aumento del gradiente barico sulla regione nella giornata di lunedì favorirà un incremento della ventilazione. Si segnala un marcato calo delle temperature minime con gelate anche estese nei prossimi giorni“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo sereno con nebbie in pianura, più persistenti sul settore orientale. Locali addensamenti sul Piemonte sudorientale nel pomeriggio. Velature in transito e nuove foschie in formazione dopo il tramonto. Precipitazioni assenti. Zero termico in ulteriore deciso aumento fino a 2900-3000 m a sudovest e 2600-2700 m a nordest. Temperature in diminuzione. Venti generalmente deboli, da nordovest sulle Alpi, da sud sull’Appennino e variabili altrove. Locali rinforzi moderati sui settori alpini e su Astigiano e Alessandrino in serata.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: