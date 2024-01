Previsioni Meteo Veneto: clima freddo e spazi di sereno in aumento

MeteoWeb

“La situazione sinottica in quota è abbastanza varia, a tratti con incursioni d’aria fredda dai quadranti nord-orientali, mentre al livello del mare la pressione rimane relativamente alta per qualche giorno; sulla nostra regione la conseguenza è che il clima diventa un po’ freddo e gli spazi di sereno aumentano, salvo una lieve variabilità mercoledì e a fine periodo, con probabile ritorno di alcune nebbie nelle ore più fredde sulle zone pianeggianti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno e fasi di nuvolosità medio-alta; clima un po’ più freddo rispetto a martedì.

Domani cielo da poco nuvoloso a sereno; non si escludono occasionali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulla pianura minime in diminuzione, massime in aumento localmente moderato sulla fascia pedemontana e per il resto lieve; nelle valli, le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno; in quota, prevarrà un moderato rialzo termico.

Venti: In quota, nelle primissime ore deboli con direzione variabile e poi da deboli a moderati nord-orientali; altrove deboli con direzione variabile, a parte in pianura una prevalenza all’inizio da nord-est con fasi di moderato rinforzo sulla costa, verso sera dai quadranti occidentali.

Mare: Nelle prime ore mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 12 cielo generalmente sereno; probabili alcune nebbie sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno aumenti ad ovest e diminuzioni sulle Dolomiti; le massime in pianura aumenteranno specie a sud-est, in quota diminuiranno e nelle valli non varieranno molto.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, da moderati a localmente tesi; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: In prevalenza poco mosso, al più occasionalmente mosso nel primo pomeriggio al largo del settore meridionale.

Sabato 13 cielo prevalentemente sereno; probabili varie nebbie sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, ma con prevalenza per le minime di diminuzioni nelle valli e sulla fascia pedemontana, per le massime di aumenti in montagna e diminuzioni in pianura.

Domenica 14 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con ampi spazi di sereno seguiti da fasi di nuvolosità anche estesa ma perlopiù di tipo medio-alto, in genere senza precipitazioni salvo al più occasionale pioviggine sulla costa di sera; probabili varie nebbie sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde, specie fino al mattino; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime in quota saranno stazionarie o un po’ in aumento, sulla pianura e soprattutto nelle valli diminuiranno.

