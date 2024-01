Previsioni Meteo Veneto, condizioni variabili in questi giorni sulla regione

MeteoWeb

Un persistente flusso occidentale in quota convoglia sul Veneto lievissime saccature alternate a fasi un po’ anticicloniche; la situazione più stabile è attesa tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio; venerdì 5, infine, si avvicina una profonda saccatura di origine atlantica, associata a varie precipitazioni. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedì 1

Leggera variabilità con schiarite alternate a nubi medio-alte, meno estese in serata quando però in pianura e nelle valli si ripresenteranno nubi medio-basse e parziali riduzioni della visibilità; temperature minime in discreta diminuzione rispetto a domenica e raggiunte perlopiù di sera, salvo locali contenute controtendenze soprattutto in quota.

Martedì 2

Cielo: Cielo nuvoloso, in pianura e nelle valli anche per nubi medio-basse nonché parziali riduzioni della visibilità specie durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Probabile qualche modesto fenomeno verso sera, a partire dalle zone interne; limite delle eventuali nevicate a circa 800-1100 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo, massime in contenuta diminuzione.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, moderati o a tratti almeno localmente tesi sulle Prealpi; altrove, prevalentemente deboli con direzione variabile.

Mare: Per gran parte della giornata quasi calmo, salvo possibile moderato aumento del moto ondoso a sud-est di sera.

Mercoledì 3

Cielo: Un po’ di variabilità residua, con nubi più presenti fino al mattino e in particolare sulle zone pianeggianti, alternate comunque a crescenti spazi di sereno a partire da quelle montane; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Non si esclude qualche leggero fenomeno nelle primissime ore, con eventuali fiocchi di neve da 600-900 m sulle Dolomiti e da 900-1200 m sulle Prealpi.

Temperature: In contenuto aumento soprattutto le massime.

Venti: In quota occidentali, moderati sulle Dolomiti e tesi sulle Prealpi; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Al largo poco mosso, sottocosta da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 4

Cielo in prevalenza poco nuvoloso; possibili locali nebbie durante le ore più fredde in pianura e nelle valli; le temperature subiranno sulle zone pianeggianti perlopiù una contenuta diminuzione, sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale tra cui per le massime nelle valli prevarranno gli aumenti.

Venerdì 5

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni da sparse a diffuse a partire dalla tarda mattinata, più insistenti su zone prealpine e pedemontane; limite delle nevicate a 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti; temperature minime un po’ in aumento; temperature massime in aumento sulla bassa pianura orientale, in diminuzione su zone montane e pianura occidentale, senza notevoli variazioni altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: