Prima neve sul Gennargentu, fiocchi oltre i 1.200 metri | FOTO

La neve ha finalmente fatto la sua comparsa sul Gennargentu, ma si è posata solo oltre i 1.200 metri di altitudine. I delicati fiocchi bianchi che sono scesi in questa zona hanno creato uno spesso strato di 30 cm, regalando così un paesaggio incantevole agli abitanti della Sardegna che si sono recati a Fonni per godersi la prima neve della stagione. Numerosi imprenditori nel settore turistico stanno organizzando escursioni, ciaspolate e trekking, mentre le strutture ricettive si stanno preparando ad accogliere i turisti nei prossimi fine settimana per vivere appieno l’atmosfera invernale.

