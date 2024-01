Il primo lancio di Vulcan Centaur e l’allunaggio di Peregrine: conto alla rovescia per una missione storica

MeteoWeb

Tutto pronto per il lancio del lander lunare privato Peregrine verso la Luna, previsto l’8 gennaio. Costruito dalla società Astrobotic con sede a Pittsburgh, verrà lanciato con un razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance (ULA) da Cape Canaveral, in Florida, alle 02:18 ora locale (08:18 ora italiana) dell’8 gennaio. Sarà il primo lancio in assoluto di Vulcan Centaur, il razzo di nuova generazione di ULA.

Peregrine, prima missione privata ad atterrare sulla Luna

Con un tentativo di atterraggio sulla Luna previsto per il 23 febbraio, Peregrine potrebbe diventare la prima missione privata ad atterrare con successo sulla Luna. Il lander punterà su una regione lunare chiamata Sinus Viscositatis per dimostrare la sua capacità di trasportare payload sulla superficie lunare per il programma Artemis della NASA. In questa prima missione, i payload dei Peregrine studieranno anche l’esosfera, la regolite, i campi magnetici e l’ambiente radioattivo della Luna.

Come seguire il lancio e gli eventi collegati

In vista del lancio dell’8 gennaio, è possibile seguire tanti eventi in diretta su NASA+, NASA TV, sull’app NASA e sul sito web dell’agenzia. A partire da oggi, giovedì 4 gennaio, la NASA darà il via alla copertura pre-lancio con un briefing con membri di vari dipartimenti dell’agenzia spaziale, incluso il team Commercial Lunar Payload Services (CLPS), attraverso il quale è stato selezionato il lander Peregrine di Astrobotic per questa missione. Il briefing sarà trasmesso in streaming in diretta alle 11:00 ora locale (17:00 ora italiana).

Venerdì 5 gennaio, alle 15:00 ora locale (21:00 ora italiana), si terrà una teleconferenza con i media per discutere della preparazione del payload per il lancio. Parteciperanno rappresentanti della NASA, Astrobotic, ULA e della US Space Force.

La copertura del lancio dell’8 gennaio sarà trasmessa in diretta a partire dalle 01:30 ora locale (07:30 ora italiana) con il decollo previsto per le 02:18 ora locale (08:18 ora italiana). Gli aggiornamenti in tempo reale saranno condivisi sul sito web della NASA e potrete seguirli sui social media utilizzando l’hashtag #Artemis. Qui il programma completo delle attività di lancio.