Prosegue l’allerta smog in gran parte dell’Emilia

L’allarme smog prosegue in gran parte dell’Emilia, con l’eccezione di Bologna. Secondo i nuovi dati rilevati da Arpae, il bollino rosso rimane attivo nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, e sarà in vigore almeno fino a domani, 3 gennaio. Per la giornata odierna e quella di domani, è ancora in atto la limitazione della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 dalle 08:30 alle 18:30. Inoltre, è richiesto di ridurre le temperature medie nelle abitazioni a 19°C, mentre negli spazi commerciali e ricreativi a 17°C.